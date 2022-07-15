Зеленський обговорив з Монастирським запровадження Єдиного реєстру зброї
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський обговорив з міністром внутрішніх справ України Денисом Монастирським запровадження Єдиного реєстру зброї з повноцінним функціоналом. Про це УНН повідомляє з посиланням на ОП.
Так, Зеленський зустрівся з Монастирським, який повернувся з Вінниці.
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"Окрему увагу приділили запровадженню Єдиного реєстру зброї з повноцінним функціоналом, що здатний вивести взаємодію громадян та органів поліції на якісно новий рівень у справі цивілізованого легального обігу зброї в Україні", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Окрім того, Президент і міністр внутрішніх справ обговорили безпекові питання, зокрема запровадження номера 112 як єдиної системи допомоги громадянам, впровадження системи біометричної ідентифікації та верифікації за відбитками пальців і розпізнання облич, що має забезпечити якнайшвидше розкриття злочинів та створення безпечного середовища для громадян.
Доповнення
Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомляв, що в Україні найближчим часом ухвалять закон про обіг зброї. У парламенті відбувається дискусія щодо доступу громадян до вогнепальної короткоствольної зброї.
17 лютого у МВС презентували Єдиний реєстр вогнепальної зброї.
23 лютого Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроект про право на цивільну вогнепальну зброю.
Додамо
Зеленський повідомляв що з'ясовують деталі по кожному ворожому ракетному обстрілу території України.