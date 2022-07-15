З’ясовуємо деталі по кожному ворожому ракетному обстрілу – Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що з'ясовують деталі по кожному ворожому ракетному обстрілу території України, передає УНН.
Цитата
«З’ясовуємо деталі по кожному ракетному обстрілу території нашої держави. Терористи понесуть повну відповідальність за все, що роблять», - написав Зеленський.
Деталі
Він нагадав, що у Вінниці – 23 загиблих, троє з них – діти. 197 постраждалих звернулися по допомогу. 11 людей досі залишаються зниклими безвісти.
«Миколаїв – 4 влучання у навчальний корпус педагогічного університету. Травмовано 2 особи.
Іще 4 влучання в корпус Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова», - зазначив Президент.
Зеленський наголосив, що росія поводиться як держава-терорист, стріляючи по цивільному населенню.
«Ми зробимо все, щоб знайти й покарати тих, хто віддає злочинні накази, і тих, хто їх виконує», - написав Зеленський.
Доповнення
Речник Міноборони Олександр Мотузяник повідомляв, що лише 30% ворожих ударів припадають на військові об'єкти. У 70% випадках російські окупанти свідомо б'ють по мирних містах.
Додамо
14 липня ракетний удар по Вінниці було завдано з акваторії Чорного моря. Ракети було випущено близько 11-ї години дня. Поліція ідентифікувала 19 із 23 загиблих внаслідок ракетних ударів по Вінниці. Серед жертв росії троє дітей: 4-річна дівчинка та двоє хлопчиків 7 та 8 років.