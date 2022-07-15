Міноборони: лише 30% ударів окупантів припадають на військові об'єкти, 70% – на мирні міста
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. Лише 30% ворожих ударів припадають на військові об'єкти. У 70% випадках російські окупанти свідомо б'ють по мирних містах. Про це під час національного телемарафону повідомив речник Міноборони Олександр Мотузяник, передає УНН.
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"Лише 30% припадають на удари по військових об'єктах, решта 70% росіяни свідомо б'ють по мирних містах. Це вчорашні обстріли Вінниці, недавні обстріли міста Часів Яр, всі пам'ятають ракетні обстріли Маріуполя, Запоріжжя, Миколаєва, тобто це черговий факт геноциду, і росія має бути визнаною як країна терорист", - розповів Мотузяник.
Доповнення
14 липня російські окупанти з акваторії Чорного моря завдали ракетного удару по Вінниці. Поліція ідентифікувала 19 із 23 загиблих. Серед жертв троє дітей: 4-річна дівчинка та двоє хлопчиків 7 та 8 років.
Рятувальники Донеччини завершили розбирати завали зруйнованого внаслідок ворожого обстрілу п'ятиповерхового будинку в місті Часів Яр, виявили 48 загиблих.