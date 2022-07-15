Минобороны: лишь 30% ударов оккупантов приходятся на военные объекты, 70% – на мирные города

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"Лишь 30% приходятся на удары по военным объектам, остальные 70% россияне сознательно бьют по мирным городам. Это вчерашние обстрелы Винницы, недавние обстрелы города Часов Яр, все помнят ракетные обстрелы Мариуполя, Запорожья, Николаева, то есть это очередной факт геноцида, и россия должна быть признана как страна террорист", - рассказал Мотузяник.

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14 июля российские оккупанты из акватории Черного моря нанесли ракетный удар по Виннице. Полиция идентифицировала 19 из 23 погибших. Среди жертв россии трое детей: 4-летняя девочка и два мальчика 7 и 8 лет.

Спасатели Донецко области завершили разбирать завалы разрушенного в результате вражеского обстрела пятиэтажного дома в городе Часов Яр, обнаружили 48 погибших.