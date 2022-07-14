Ворожий удар по Часовому Яру: розібрали 100% завалів

Цитата

"Станом на 9:30 14 липня особовим складом Головного управління виявлено та вилучено з-під завалів тіла 48 загиблих осіб, з них 1 дитина (хлопчик близько 9 років), врятовано з-під завалів 9 осіб, на даний час проведено 100% робіт з розчищення завалу, проведено розчищення та розбір понад 525 тонн зруйнованих елементів будинку", - йдеться у повідомленні.

Всього від Головного управління ДСНС в області до проведення робіт залучалось 323 особи особового складу та 9 одиниць техніки.

Доповнення

Ввечері 9 липня російські війська вдарили з "Ураганів" по п'ятиповерхівці у Часовому Яру на Донеччині. 13 липня в ДСНС України повідомили, що загинуло 48 людей.