Ворожий удар по Часовому Ярі: є загиблі, щонайменше 30 людей під завалами

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"Щонайменше три десятки людей перебувають під завалами 5-поверхівки у Часовому Ярі, яку вчора ввечері росіяни атакували ракетами з Ураганів", - зазначив голова ОВА.

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Кириленко додав, що у будинку повністю знищено два під'їзди. На місці працюють рятувальники — намагаються врятувати тих, хто опинився під завалами.

"За словами місцевих мешканців, там найімовірніше щонайменше 34 людини, у тому числі 9-річна дитина. Наразі рятувальники зуміли встановити контакт із двома людьми, що опинилися під руїнами. Рятувальна операція триває. На поверхню вже змогли дістати 6 загиблих і 5 поранених", - повідомив він.

Нагадаємо

У Часовому Ярі окупанти обстріляли залізничну станцію.