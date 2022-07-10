Ворожий удар по Часовому Ярі: є загиблі, щонайменше 30 людей під завалами
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. Російські окупанти вдарили з "Ураганів" по місту Часів Яр, на Донеччині. Щонайменше 30 людей перебувають під завалами 5-поверхівки. На місці працюють рятувальники. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, передає УНН.
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"Щонайменше три десятки людей перебувають під завалами 5-поверхівки у Часовому Ярі, яку вчора ввечері росіяни атакували ракетами з Ураганів", - зазначив голова ОВА.
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Кириленко додав, що у будинку повністю знищено два під'їзди. На місці працюють рятувальники — намагаються врятувати тих, хто опинився під завалами.
"За словами місцевих мешканців, там найімовірніше щонайменше 34 людини, у тому числі 9-річна дитина. Наразі рятувальники зуміли встановити контакт із двома людьми, що опинилися під руїнами. Рятувальна операція триває. На поверхню вже змогли дістати 6 загиблих і 5 поранених", - повідомив він.
Нагадаємо
У Часовому Ярі окупанти обстріляли залізничну станцію.