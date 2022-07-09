Російські окупанти обстріляли Донецьку область, є загиблий та поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. Російські загарбники обстріляли Донецьку область. У Світлодарській громаді під вогнем Кодема, Семигір'я, Новолуганське та Вуглегірська ТЕС. Відомо про щонайменше одного загиблого у Семигір'ї. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, передає УНН.
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"Чотири прильоти у Дружківку. За попередньою інформацією — це ракетний удар. Пошкоджено лікарню, палац культури, житлові будинки та дитячий майданчик. Інформацію щодо постраждалих з'ясовуємо", - зазначив голова ОВА.
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Кириленко також додав, що у Слов'янську ворожий снаряд влучив у приватний будинок — господар опинився під завалами, на місці працюють рятувальники.
У Часовому Ярі окупанти обстріляли залізничну станцію — кілька людей отримали легкі контузії.
Він наголосив, що вночі під обстріл потрапило місто Гірник. Відомо про двох поранених та пошкоджену цивільну інфраструктуру: 4 житлові будинки, крамниця автозапчастин, заправка. Також частково обірвано лінії електропередач.
"Росіяни стріляють по цивільних — і будуть продовжувати стріляти. Єдиний правильний вихід — евакуація!", - сказав Кириленко.
Нагадаємо
За 8 липня російські окупанти вбили 5 мирних жителів Донеччини, ще 8 людей отримали поранення.