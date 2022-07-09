Донеччина: окупанти вбили 5 мирних жителів, ще 8 - поранені

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"росія вбиває цивільних! За 8 липня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини: 4 у Сіверську та 1 у Семигір'ї. Ще 8 людей отримали поранення", - йдеться в повідомленні.

Він також додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо

За 7 липня російські окупанти вбили 6 мирних жителів Донеччини: у Краматорську, Слов'янську, Авдіївці, Сіверську, Покровському та Орлівці. Ще 21 людина отримала поранення.