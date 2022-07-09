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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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Донеччина: окупанти вбили 5 мирних жителів, ще 8 - поранені

Донеччина: окупанти вбили 5 мирних жителів, ще 8 - поранені

Київ • УНН

 • 108480 перегляди

КИЇВ. 9 липня. УНН. За 8 липня російські окупанти вбили 5 мирних жителів Донеччини, ще 8 людей отримали поранення. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, передає УНН.

Цитата

"росія вбиває цивільних! За 8 липня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини: 4 у Сіверську та 1 у Семигір'ї. Ще 8 людей отримали поранення", - йдеться в повідомленні.

Він також додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо 

За 7 липня російські окупанти вбили 6 мирних жителів Донеччини: у Краматорську, Слов'янську, Авдіївці, Сіверську, Покровському та Орлівці. Ще 21 людина отримала поранення.

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