Донеччина: окупанти вбили 6 мирних жителів, ще 21 особа поранена

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"росія вбиває цивільних! За 7 липня росіяни вбили 6 мирних жителів Донеччини: у Краматорську, Слов'янську, Авдіївці, Сіверську, Покровському та Орлівці. Ще 21 людина отримала поранення", - зазначив голова ОВА.

Він також додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо

Внаслідок російського ракетного удару по центру Краматорська в Донецькій області одна людина загинула, шестеро поранених.