Донеччина: окупанти вбили 6 мирних жителів, ще 21 особа поранена
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. За 7 липня російські окупанти вбили 6 мирних жителів Донеччини: у Краматорську, Слов'янську, Авдіївці, Сіверську, Покровському та Орлівці. Ще 21 людина отримала поранення. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, передає УНН.
Цитата
"росія вбиває цивільних! За 7 липня росіяни вбили 6 мирних жителів Донеччини: у Краматорську, Слов'янську, Авдіївці, Сіверську, Покровському та Орлівці. Ще 21 людина отримала поранення", - зазначив голова ОВА.
Він також додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Нагадаємо
Внаслідок російського ракетного удару по центру Краматорська в Донецькій області одна людина загинула, шестеро поранених.