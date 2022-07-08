Донецкая область: оккупанты убили 6 мирных жителей, еще 21 человек ранен
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июля. УНН. За 7 июля российские оккупанты убили 6 мирных жителей Донецкой области: в Краматорске, Славянске, Авдеевке, Северске, Покровском и Орловке. Еще 21 человек получил ранения. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает УНН.
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"россия убивает гражданских! За 7 июля россияне убили 6 мирных жителей Донецкой области: в Краматорске, Славянске, Авдеевке, Северске, Покровском и Орловке. Еще 21 человек получил ранения", - отметил председатель ОВА.
Он также добавил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Напомним
В результате российского ракетного удара по центру Краматорска в Донецкой области один человек погиб, шесть раненых.