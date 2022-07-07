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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 19581 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Ракетний удар по центру Краматорська: одна людина загинула, шестеро поранених

Ракетний удар по центру Краматорська: одна людина загинула, шестеро поранених

Київ • УНН

 • 178011 перегляди

КИЇВ. 7 липня. УНН. Внаслідок російського ракетного удару по центру Краматорська в Донецькій області одна людина загинула, шестеро поранених. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, передає УНН.

Цитата

«Достеменно відомо про 1 загиблого і 6 поранених, однак ці цифри ще можуть змінитися. Від удару постраждали 6 будівель, у тому числі готель і житлова багатоповерхівка. Це — усвідомлена атака на цивільних. Рашисти не зраджують собі і продовжують «воювати» з беззбройними людьми. Так триватиме, допоки ми їх не виженемо геть», – повідомив Кириленко у Telegram.

Він закликав жителів евакуюватися. Це тимчасовий захід, але вона збереже життя.

Доповнення

Раніше про авіаракетний удар по центру Краматорська повідомив мер міста Олександр Гончаренко.

Також сьогодні Слов'янськ обстріляли з РСЗВ - по двох районах, є поранені.

Українські Національні Новини

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