Ракетний удар по центру Краматорська: одна людина загинула, шестеро поранених

Цитата

«Достеменно відомо про 1 загиблого і 6 поранених, однак ці цифри ще можуть змінитися. Від удару постраждали 6 будівель, у тому числі готель і житлова багатоповерхівка. Це — усвідомлена атака на цивільних. Рашисти не зраджують собі і продовжують «воювати» з беззбройними людьми. Так триватиме, допоки ми їх не виженемо геть», – повідомив Кириленко у Telegram.

Він закликав жителів евакуюватися. Це тимчасовий захід, але вона збереже життя.

Доповнення

Раніше про авіаракетний удар по центру Краматорська повідомив мер міста Олександр Гончаренко.

Також сьогодні Слов'янськ обстріляли з РСЗВ - по двох районах, є поранені.