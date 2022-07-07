По центру Краматорська завдали авіаракетний удар, є жертви - мер

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"Авіаракетний удар по центральній частині Краматорська. Є жертви", - зазначив Гончаренко у Facebook.

Він зауважив, що наслідки з'ясовуються, працюють рятувальні служби.

"Залишайтесь в укритті, небезпека не минула", - наголосив посадовець.

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