По центру Краматорська завдали авіаракетний удар, є жертви - мер
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. По центру Краматорська у Донецькій області завдано авіаракетного удару, є жертви. Про це повідомив мер міста Олександр Гончаренко, пише УНН.
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"Авіаракетний удар по центральній частині Краматорська. Є жертви", - зазначив Гончаренко у Facebook.
Він зауважив, що наслідки з'ясовуються, працюють рятувальні служби.
"Залишайтесь в укритті, небезпека не минула", - наголосив посадовець.
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