По центру Краматорска нанесли авиаракетный удар, есть жертвы - мэр
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июля. УНН. По центру Краматорска в Донецкой области нанесен авиаракетный удар, есть жертвы. Об этом сообщил мэр города Александр Гончаренко, пишет УНН.
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"Авиаракетный удар по центральной части Краматорска. Есть жертвы", - отметил Гончаренко в Facebook.
Он заметил, что последствия выясняются, работают спасательные службы.
"Остайтесь в укрытии, опасность не миновала", - подчеркнул чиновник.
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