Слов'янськ обстріляли з РСЗВ, є поранені - мер

Цитата

"У Слов'янську знову обстріли! І знову РСЗВ завдали удару по мікрорайонах Лісний та Словкурорт. Є поранені", - написав Лях у Facebook.

Він закликав містян без нагальної потреби не виходити на вулицю.

Доповнення

За даними поліції області, минулої доби було 28 ворожих ударів у 16 населених пунктах. Під вогнем опинилися міста Авдіївка, Красногорівка, Бахмут, Торецьк, смт Желанне, села Весела Долина, Калинове, Карлівка, Карпівка, Кліщіївка, Кодема, Ласточкине, Максимільянівка, Нетайлове, Первомайське, Соловйове. Росіяни розстріляли населення ракетами ЗРК «С-300», РЗСВ «Ураган», «Град», артилерією й танками. Окупанти вбили та поранили мирних жителів на Донеччині, загинула дитина.