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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Слов'янськ обстріляли з РСЗВ, є поранені - мер

Слов'янськ обстріляли з РСЗВ, є поранені - мер

Київ • УНН

 • 118602 перегляди

КИЇВ. 7 липня. УНН. Слов'янськ у Донецькій області обстріляли з РСЗВ - по двох районах, є поранені, повідомив Керівник Слов'янської міської військово-цивільної адміністрації Вадим Лях, пише УНН.

Цитата

"У Слов'янську знову обстріли! І знову РСЗВ завдали удару по мікрорайонах Лісний та Словкурорт. Є поранені", - написав Лях у Facebook.

Він закликав містян без нагальної потреби не виходити на вулицю.

Доповнення

За даними поліції області, минулої доби було 28 ворожих ударів у 16 населених пунктах. Під вогнем опинилися міста Авдіївка, Красногорівка, Бахмут, Торецьк, смт Желанне, села Весела Долина, Калинове, Карлівка, Карпівка, Кліщіївка, Кодема, Ласточкине, Максимільянівка, Нетайлове, Первомайське, Соловйове. Росіяни розстріляли населення ракетами ЗРК «С-300», РЗСВ «Ураган», «Град», артилерією й танками. Окупанти вбили та поранили мирних жителів на Донеччині, загинула дитина.

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