Славянск обстреляли из РСЗО, есть раненые - мэр
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июля. УНН. Славянск в Донецкой области обстреляли из РСЗО - по двум районам, ранены, сообщил Руководитель Славянской городской военно-гражданской администрации Вадим Лях, пишет УНН.
Цитата
"В Славянске снова обстрелы! И снова РСЗО нанесли удар по микрорайонам Лесной и Словкурорт. Есть раненые", - написал Лях в Facebook.
Он призвал горожан без необходимости не выходить на улицу.
Дополнение
По данным полиции области, за прошедшие сутки было 28 вражеских ударов в 16 населенных пунктах. Под огнем оказались города Авдеевка, Красногоровка, Бахмут, Торецк, пгт Желанное, села Веселая Долина, Калиново, Карловка, Карповка, Клещиевка, Кодема, Ласточкино, Максимилиановка, Нетайлово, Первомайское, Соловьево. Россияне расстреляли население ракетами ЗРК «С-300», РЗСВ «Ураган», «Град», артиллерией и танками. Оккупанты убили и ранили мирных жителей в Донецкой области, погиб ребенок.