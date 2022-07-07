Ракетный удар по центру Краматорска: один человек погиб, шесть раненых
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июля. УНН. В результате российского ракетного удара по центру Краматорска в Донецкой области один человек погиб, шесть ранены. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает УНН.
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«Достоверно известно о 1 погибшем и 6 раненых, однако эти цифры еще могут измениться. От удара пострадали 6 зданий, в том числе гостиница и жилая многоэтажка. Это — осознанная атака на гражданских. Рашисты не изменяют себе и продолжают «воевать» с безоружными людьми. Так будет продолжаться, пока мы их не выгоним вон», – сообщил Кириленко в Telegram.
Он призвал жителей эвакуироваться. Это временная мера, но она сохранит жизнь.
Дополнение
Ранее об авиаракетном ударе по центру Краматорска сообщил мэр города Александр Гончаренко.
Также сегодня Славянск обстреляли из РСЗО – по двум районам, есть раненые.