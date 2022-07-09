Донецкая область: оккупанты убили 5 мирных жителей, еще 8 - ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июля. УНН. За 8 июля российские оккупанты убили 5 мирных жителей Донецкой области, еще 8 человек получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает УНН.
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"россия убивает гражданских! За 8 июля россияне убили 5 мирных жителей Донецкой области: 4 в Северске и 1 в Семигорье. Еще 8 человек получили ранения", - говорится в сообщении.
Он также добавил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Напомним
За 7 июля российские оккупанты убили 6 мирных жителей Донецкой области: в Краматорске, Славянске, Авдеевке, Северске, Покровском и Орловке. Еще 21 человек получил ранения.