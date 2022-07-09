Российские оккупанты обстреляли Донецкую область, есть погибший и раненые

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КИЕВ. 9 июля. УНН. Российские захватчики обстреляли Донецкую область. В Светлодарской общине под огнем Кодема, Семигорье, Новолуганское и Углегорская ТЭС. Известно о по меньшей мере одного погибшего в Семигорье. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает УНН.

Цитата

"Четыре прилета в Дружковку. По предварительной информации — это ракетный удар. Повреждены больница, дворец культуры, жилые дома и детская площадка. Информацию о пострадавших выясняем", - отметил председатель ОВА.

Детали

Кириленко также добавил, что в Славянске вражеский снаряд попал в частный дом — хозяин оказался под завалами, на месте работают спасатели.

Во Часовом Яру оккупанты обстреляли железнодорожную станцию ​​— несколько человек получили легкие контузии.

Он подчеркнул, что ночью под обстрел попал город Горняк. Известно о двух раненых и поврежденной гражданской инфраструктуре: 4 жилых дома, магазин автозапчастей, заправка. Также частично оборваны линии электропередач.

"Россияне стреляют по гражданским — и будут продолжать стрелять. Единственный правильный выход — эвакуация!", - сказал Кириленко.

Напомним 

За 8 июля оккупанты убили 5 мирных жителей Донецкой области, еще 8 человек получили ранения.

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