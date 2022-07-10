Вражеский удар по Часовому Яру: есть погибшие, по меньшей мере 30 человек под завалами
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. Российские оккупанты ударили из "Ураганов" по городу Часов Яр, в Донецкой области. По меньшей мере 30 человек находятся под завалами 5-этажки. На месте работают спасатели. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает УНН.
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"По меньшей мере три десятка человек находятся под завалами 5-этажки в Часовом Яру, которую вчера вечером россияне атаковали ракетами из Ураганов", - отметил глава ОВА.
Детали
Кириленко добавил, что в доме полностью уничтожены два подъезда. На месте работают спасатели — пытаются спасти оказавшихся под завалами.
"По словам местных жителей, там вероятнее всего по меньшей мере 34 человека, в том числе 9-летний ребенок. В настоящее время спасатели сумели установить контакт с двумя людьми, оказавшимися под руинами. Спасательная операция продолжается. На поверхность уже смогли достать 6 погибших и 5 раненых", - сообщил он.
Напомним
В Часовом Яру оккупанты обстреляли железнодорожную станцию.