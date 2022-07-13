Ракетний удар по Часовому Яру: кількість загиблих зросла до 48

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«Донецька область: станом на 19:00 під час проведення АРР у п’ятиповерховому житловому будинку в м. Часів Яр виявлено тіло 1 загиблої особи. Всього виявлено тіла 48 загиблих осіб, з них 1 дитина, врятовано з-під завалів 9 осіб. Роботи тривають»,- йдеться в повідомленні.

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Начальник поліції Донецької області Руслан Осипенко повідомляв раніше, що поліція ідентифікувала більшість тіл людей, які загинули внаслідок ракетного удару по житловому будинку в Часовому Яру на Донеччині.

Ввечері 9 липня російські війська вдарили з "Ураганів" по п'ятиповерхівці у Часовому Яру на Донеччині.