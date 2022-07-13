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Ракетний удар по Часовому Яру: ідентифіковано більшість загиблих

Ракетний удар по Часовому Яру: ідентифіковано більшість загиблих

Київ • УНН

 • 126641 перегляди

КИЇВ. 13 липня. УНН. Поліція ідентифікувала більшість тіл людей, які загинули внаслідок ракетного удару по житловому будинку в Часовому Яру на Донеччині. Залишилося встановити ще 11 осіб. Про це повідомив начальник поліції Донецької області Руслан Осипенко, передає УНН з посиланням на пресслужбу поліції.

Деталі

Як зазначили, пошукові роботи тривають четверту добу. Поліцейські всі ці дні цілодобово охороняють місце події та здійснюють ідентифікацію тіл загиблих.

Цитата

"На сьогодні залишається встановити 11 осіб. Просимо громадян, чиї рідні мешкали в Часів Ярі та могли потрапити під удар, повідомити про це до поліції", - сказав Осипенко.

Додамо

Керівник поліції Донеччини зазначив, що наразі весь регіон зазнає авіаракетних ударів. Найгарячіші напрямки – Бахмут, Слов’янськ, Краматорськ, Костянтинівка. На постійному вогневому рубежі перебуває Авдіївка.

Поліція вживає заходів щодо евакуації цивільних і документує всі воєнні злочини росії. Матеріали будуть спрямовані до СБУ та слідчого управління.

Нагадаємо

За останніми даними, внаслідок ракетного удару по житловому будинку в Часовому Яру на Донеччині загинуло 47 людей.

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