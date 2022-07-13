Ракетний удар по Часовому Яру: ідентифіковано більшість загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Поліція ідентифікувала більшість тіл людей, які загинули внаслідок ракетного удару по житловому будинку в Часовому Яру на Донеччині. Залишилося встановити ще 11 осіб. Про це повідомив начальник поліції Донецької області Руслан Осипенко, передає УНН з посиланням на пресслужбу поліції.
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Як зазначили, пошукові роботи тривають четверту добу. Поліцейські всі ці дні цілодобово охороняють місце події та здійснюють ідентифікацію тіл загиблих.
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"На сьогодні залишається встановити 11 осіб. Просимо громадян, чиї рідні мешкали в Часів Ярі та могли потрапити під удар, повідомити про це до поліції", - сказав Осипенко.
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Керівник поліції Донеччини зазначив, що наразі весь регіон зазнає авіаракетних ударів. Найгарячіші напрямки – Бахмут, Слов’янськ, Краматорськ, Костянтинівка. На постійному вогневому рубежі перебуває Авдіївка.
Поліція вживає заходів щодо евакуації цивільних і документує всі воєнні злочини росії. Матеріали будуть спрямовані до СБУ та слідчого управління.
Нагадаємо
За останніми даними, внаслідок ракетного удару по житловому будинку в Часовому Яру на Донеччині загинуло 47 людей.