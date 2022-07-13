Ракетный удар по Часовому Яру: идентифицировано большинство погибших
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. Полиция идентифицировала большинство тел людей, которые погибли в результате ракетного удара по жилому дому в Часовом Яру Донецкой области. Осталось установить еще 11 человек. Об этом сообщил начальник полиции Донецкой области Руслан Осипенко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции.
Детали
Как отметили, поисковые работы длятся четвертые сутки. Полицейские все эти дни охраняют место происшествия круглосуточно и осуществляют идентификацию тел погибших.
Цитата
"На сегодняшний день остается установить 11 человек. Просим граждан, чьи родные жили в Часовом Яру и могли попасть под удар, сообщить об этом в полицию", - сказал Осипенко.
Добавим
Руководитель полиции Донецкой области отметил, что сейчас весь регион испытывает авиаракетные удары. Самые горячие направления – Бахмут, Славянск, Краматорск, Константиновка. На постоянном огневом рубеже находится Авдеевка.
Полиция принимает меры по эвакуации гражданских и документирует все военные преступления россии. Материалы будут направлены в СБУ и следственное управление.
Напомним
По последним данным, в результате ракетного удара по жилому дому в Часовом Яру Донецкой области погибло 47 человек.