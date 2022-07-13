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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 17739 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

17:04 • 62085 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 108192 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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1 квітня, 11:39 • 160082 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

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1 квітня, 10:23 • 158856 перегляди

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1 квітня, 10:07 • 163587 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

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1 квітня, 09:22 • 143342 перегляди

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Ракетний удар по Часовому Яру: кількість загиблих зросла до 47

Ракетний удар по Часовому Яру: кількість загиблих зросла до 47

Київ • УНН

 • 102422 перегляди

КИЇВ. 13 липня. УНН. Внаслідок ракетного удару по житловому будинку в Часовому Яру на Донеччині загинуло щонайменше 47 людей. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко, інформує УНН.

Цитата

"О 09:48 13.07.2022 року під час проведення аварійно-рятувальних робіт з-під завалу дістали тіло ще однієї жінки. Всього з початку робіт на місці події виявлено та вилучено тіла 47 загиблих людей, з них 1 дитина, врятовано з-під завалів 9 людей. Роботи продовжуються", – написав Тимошенко.

Нагадаємо

Ввечері 9 липня російські війська вдарили з "Ураганів" по п'ятиповерхівці у Часовому Яру на Донеччині.

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