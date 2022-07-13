Ввечері 9 липня російські війська вдарили з "Ураганів" по п'ятиповерхівці у Часовому Яру на Донеччині.
Ракетний удар по Часовому Яру: кількість загиблих зросла до 47
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Внаслідок ракетного удару по житловому будинку в Часовому Яру на Донеччині загинуло щонайменше 47 людей. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко, інформує УНН.
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"О 09:48 13.07.2022 року під час проведення аварійно-рятувальних робіт з-під завалу дістали тіло ще однієї жінки. Всього з початку робіт на місці події виявлено та вилучено тіла 47 загиблих людей, з них 1 дитина, врятовано з-під завалів 9 людей. Роботи продовжуються", – написав Тимошенко.
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