Вечером 9 июля российские войска ударили из "Ураганов" по пятиэтажке во Временном Яру Донецкой области.
Ракетный удар по Часовому Яру: количество погибших возросло до 47
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. В результате ракетного удара по жилому дому в Часовом Яру Донецкой области погибли по меньшей мере 47 человек. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, информирует УНН.
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"В 09:48 13.07.2022 года во время проведения аварийно-спасательных работ из-под завала извлекли тело еще одной женщины. Всего с начала работ на месте происшествия обнаружены и изъяты тела 47 погибших людей, из них 1 ребенок, спасены из-под завалов 9 человек. Работы продолжаются", – написал Тимошенко.
Напомним