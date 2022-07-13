Ракетный удар по Часовому Яру: количество погибших возросло до 47

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"В 09:48 13.07.2022 года во время проведения аварийно-спасательных работ из-под завала извлекли тело еще одной женщины. Всего с начала работ на месте происшествия обнаружены и изъяты тела 47 погибших людей, из них 1 ребенок, спасены из-под завалов 9 человек. Работы продолжаются", – написал Тимошенко.

Напомним