Ракетный удар по Часовому Яру: количество погибших возросло до 48
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. Из-за ракетного удара по жилому дому в Часовом Яру Донецкой области погибли 48 человек. Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает УНН.
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«Донецкая область: по состоянию на 19:00 во время проведения АРР в пятиэтажном жилом доме в г. Часовый Яр обнаружено тело 1 погибшего. Всего обнаружены тела 48 погибших, из них 1 ребенок, спасены из-под завалов 9 человек. Работы продолжаются», - говорится в сообщении.
Дополнение
Начальник полиции Донецкой области Руслан Осипенко сообщал ранее, что полиция идентифицировала большинство тел людей, погибших в результате ракетного удара по жилому дому в Часовом Яру Донецкой области.
Вечером 9 июля российские войска ударили из "Ураганов" по пятиэтажке по Часовому Яру Донецкой области.