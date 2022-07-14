Вражеский удар по Часовому Яру: разобрали 100% завалов
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. Спасатели Донецкой области завершили работы по разбору завалов разрушенного в результате вражеского обстрела пятиэтажного дома в городе Часов Яр, обнаружили 48 погибших, сообщили в ГУ ГСЧС в области, пишет УНН.
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"По состоянию на 9:30 14 июля личным составом Главного управления обнаружено и изъято из-под завалов тела 48 погибших, из них 1 ребенок (мальчик около 9 лет), спасены из-под завалов 9 человек, в настоящее время проведено 100% работ по расчистке завала, проведена расчистка и разбор более 525 тонн разрушенных элементов дома", - говорится в сообщении.
Всего от Главного управления ГСЧС в области к проведению работ привлекалось 323 человека личного состава и 9 единиц техники.
Дополнение
Вечером 9 июля российские войска ударили из "Ураганов" по пятиэтажке в Часовом Яру в Донецкой области. 13 июля в ГСЧС Украины сообщили, что погибло 48 человек.