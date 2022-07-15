Выясняем детали по каждому вражескому ракетному обстрелу – Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что выясняют детали по каждому вражескому ракетному обстрелу территории Украины, передает УНН.
Цитата
«Выясняем детали по каждому ракетному обстрелу территории нашего государства. Террористы понесут полную ответственность за все, что делают», – написал Зеленский.
Детали
Он напомнил, что в Виннице – 23 погибших, трое из них – дети. 197 пострадавших обратились за помощью. 11 человек до сих пор остаются пропавшими без вести.
«Николаев – 4 попадания в учебный корпус педагогического университета. Травмированы 2 человека.
Еще 4 попадания в корпус Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова», – отметил Президент.
Зеленский подчеркнул, что россия ведет себя как государство-террорист, стреляя по гражданскому населению.
«Мы сделаем все, чтобы найти и наказать тех, кто отдает преступные приказы, и тех, кто их выполняет», – написал Зеленский.
Дополнение
Спикер Минобороны Александр Мотузянык сообщал, что только 30% вражеских ударов приходятся на военные объекты. В 70% случаях российские оккупанты сознательно стреляют по мирным городам.
Добавим
14 июля ракетный удар по Виннице был нанесен из акватории Черного моря. Ракеты были выпущены около 11 часов дня. Полиция идентифицировала 19 из 23 погибших в результате ракетных ударов по Виннице. Среди жертв россии трое детей: 4-летняя девочка и два мальчика 7 и 8 лет.