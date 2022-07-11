Найближчим часом в Україні ухвалять закон про обіг зброї – Монастирський

Цитата

“В нас 30 років в державі немає закону про обіг зброї. І це, нарешті, відбудеться. Тобто найближчим часом ми очікуємо прийняття закону про обіг зброї. Тому я підтримую, однозначно, прийняття такого закону. Питань до врегулювання дуже багато – це і питання щодо спортивної зброї, мисливської зброї. І одне з основних питань, яке турбує громадян, – обіг короткоствольної вогнепальної зброї, пістолетів. Ми проводили опитування в “Дії”, де проголосувала найбільша кількість громадян в історії за те, щоб мати доступ до вогнепальної короткоствольної зброї”, – сказав Монастирський.

Деталі

Глава МВС зазначив, що зараз дискусія перемістилася у парламент, і саме там буде визначена остаточна версія, яка і буде затверджена українським парламентом і схвалена українським суспільством.

Монастирський додав, що МВС співпрацює з Міністерством охорони здоров’я задля цифровізації довідок від психолога в єдиній загальній базі, де можна перевірити, хто саме видавав ці довідки - для того, щоб це було чітко упорядковано.

“Нарізна зброя має зберігатися вдома, використовуватися для захисту помешкання. Або, якщо ми говоримо про короткоствольну вогнепальну зброю, для використання її в стрільбищах, без права носіння. Це попередня позиція, яка обговорюється, але ще відбудеться дискусія у парламенті”, – додав Монастирський.

Доповнення

17 лютого у МВС презентували Єдиний реєстр вогнепальної зброї.

23 лютого Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроект про право на цивільну вогнепальну зброю.