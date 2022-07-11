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В ближайшее время в Украине примут закон об обращении оружия – Монастырский

В ближайшее время в Украине примут закон об обращении оружия – Монастырский

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 июля. УНН. В Украине в ближайшее время примут закон об обращении оружия. В парламенте проходит дискуссия о доступе граждан к огнестрельному короткоствольному оружию. Об этом в эфире национального телемарафона заявил министр внутренних дел Денис Монастырский, передает УНН.

Цитата

“У нас 30 лет в государстве нет закона об обращении оружия. И это, наконец-то, произойдет. То есть в ближайшее время мы ожидаем принятия закона об обращении оружия. Поэтому я поддерживаю однозначно принятие такого закона. Вопросов к урегулированию очень много – это и вопрос о спортивном оружии, охотничьем оружии. И один из основных вопросов, который беспокоит граждан, – обращение короткоствольного огнестрельного оружия, пистолетов. Мы проводили опросы в “Дие”, где проголосовало наибольшее количество граждан в истории за то, чтобы иметь доступ к огнестрельному короткоствольному оружию”, – сказал Монастырский.

Детали

Глава МВД отметил, что сейчас дискуссия переместилась в парламент, и именно там будет определена окончательная версия, утвержденная украинским парламентом и одобренная украинским обществом.

Монастырский добавил, что МВД сотрудничает с Министерством здравоохранения для цифровизации справок от психолога в единой общей базе, где можно проверить, кто именно выдавал эти справки - для того, чтобы это было четко упорядочено.

“Нарезное оружие должно храниться дома, использоваться для защиты квартиры. Или, если мы говорим о короткоствольном огнестрельном оружии, для использования его в стрельбищах, без права ношения. Это предварительная обсуждаемая позиция, но еще состоится дискуссия в парламенте”, – добавил Монастырский.

Дополнение

17 февраля в МВД презентовали Единый реестр огнестрельного оружия.

23 февраля Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о праве на гражданское огнестрельное оружие.

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