Зеленский огласил требования к французским компаниям
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. От французских компаний Президент Украины будет требовать качественного товара и услуг, честной конкуренции и создание рабочих мест в Украине. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент УНН.
“Мое требование к французским компаний простая качественный товар и услуги честная конкуренция, создание рабочих мест в Украине”, — сказал он.
В частности, он обсудил с флагманами французского бизнеса конкретные проекты, которые можно будет реализовать в Украине.
“Речь идет о приглашении на рынок крупных французских автомобильных компаний, масштабный проект электростанции в Чернобыльской зоне, расширение сетей гипермаркетов, логистические и транспортные проекты”, — отмечается в сообщении.
Президент подчеркнул, что новая украинская власть будет работать над улучшением инвестиционного климата и защитой бизнеса.
“Я сделаю все возможное, чтобы вы нашли место на украинском рынке”, — заверил Владимир Зеленский.
Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Париж. После чего, он провел встречу с президентом Франции Макроном.
В частности, первая леди Франции поделилась опытом с Еленой Зеленской.