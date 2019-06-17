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Зеленский огласил требования к французским компаниям

Киев • УНН

 • 23412 просмотра

КИЕВ. 17 июня. УНН. От французских компаний Президент Украины будет требовать качественного товара и услуг, честной конкуренции и создание рабочих мест в Украине. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент УНН.

Зеленский огласил требования к французским компаниям

“Мое требование к французским компаний простая качественный товар и услуги честная конкуренция, создание рабочих мест в Украине”, — сказал он.

В частности, он обсудил с флагманами французского бизнеса конкретные проекты, которые можно будет реализовать в Украине.

“Речь идет о приглашении на рынок крупных французских автомобильных компаний, масштабный проект электростанции в Чернобыльской зоне, расширение сетей гипермаркетов, логистические и транспортные проекты”, — отмечается в сообщении.

Президент подчеркнул, что новая украинская власть будет работать над улучшением инвестиционного климата и защитой бизнеса.

“Я сделаю все возможное, чтобы вы нашли место на украинском рынке”, — заверил Владимир Зеленский.

Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Париж. После чего, он провел встречу с президентом Франции Макроном.

В частности, первая леди Франции поделилась опытом с Еленой Зеленской.

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