Зеленський назвав вимоги до французьких компаній
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Від французьких компаній Президент України буде вимагати якісного товару та послуг, чесної конкуренції та створення робочих місць в Україні. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, передає кореспондент УНН.
“Моя вимога до французьких компаній проста якісний товар та послуги чесна конкуренція, створення робочих місць в Україні”, — сказав він.
Зокрема, він обговорив із флагманами французького бізнесу конкретні проекти, які можна буде реалізувати в Україні.
“Йдеться про запрошення на ринок великих французьких автомобільних компаній, масштабний проект електричної станції у Чорнобильській зоні, розширення мереж гіпермаркетів, логістичні та транспортні проекти”, — зазначається в повідомленні.
Президент наголосив, що нова українська влада працюватиме над поліпшенням інвестиційного клімату та захистом бізнесу.
“Я зроблю все можливе, щоб ви знайшли місце на українському ринку”, — запевнив Володимир Зеленський.
Як повідомляв УНН, Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Парижа. Після чого, він провів зустріч з президентом Франції Макроном.
Зокрема, перша леді Франції поділилася досвідом з Оленою Зеленською.