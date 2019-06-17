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Зеленський назвав вимоги до французьких компаній

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 червня. УНН. Від французьких компаній Президент України буде вимагати якісного товару та послуг, чесної конкуренції та створення робочих місць в Україні. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, передає кореспондент УНН.

Зеленський назвав вимоги до французьких компаній

“Моя вимога до французьких компаній проста якісний товар та послуги чесна конкуренція, створення робочих місць в Україні”, — сказав він.

Зокрема, він обговорив із флагманами французького бізнесу конкретні проекти, які можна буде реалізувати в Україні.

“Йдеться про запрошення на ринок великих французьких автомобільних компаній, масштабний проект електричної станції у Чорнобильській зоні, розширення мереж гіпермаркетів, логістичні та транспортні проекти”, — зазначається в повідомленні.

Президент наголосив, що нова українська влада працюватиме над поліпшенням інвестиційного клімату та захистом бізнесу.

“Я зроблю все можливе, щоб ви знайшли місце на українському ринку”, — запевнив Володимир Зеленський.

Як повідомляв УНН, Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Парижа. Після чого, він провів зустріч з президентом Франції Макроном.

Зокрема, перша леді Франції поділилася досвідом з Оленою Зеленською.

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