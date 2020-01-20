Зеленский: давайте называть памятники и улицы в честь людей, чьи имена не провоцируют конфликт
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский считает нужным не вмешивать политику в вопрос о названии памятников и улиц в Украине, а так же считает, что стоит называть памятники и улицы в честь тех людей, чьи имена не провоцируют конфликт. Об этом он заявил в интервью The Times of Israel, комментируя, что Украину "втянули в противоречие вокруг президента Трампа", передает УНН.
Так, на вопрос относительно наименования улиц "в честь украинских героев-националистов" Зеленский отметил, что "это касается не только улиц, но и памятников".
"Вопрос в том, как люди с разной историей, с разными взглядами могут жить вместе на практике. Это очень сложный и деликатный вопрос. Есть герои, которых почитают на западе и в центре Украины, и есть другие украинцы, у которых есть свои герои и которые думают иначе. И я понимаю разные чувства. И именно поэтому я сказал несколько раз, очень четко: когда у нас сложная история, давайте строить общую историю. Давайте найдем тех людей, чьи имена не вызывают противоречий в нашем настоящем и будущем. Назовем памятники и улицы в честь тех людей, чьи имена не провоцируют конфликт", - сказал Президент.
По его словам, на сегодня у Украины есть современные герои – исторические личности, ученые, первопроходцы в освоении космоса, спортсмены, писатели, которых уважают во всех уголках Украины.
"Давайте держим политику подальше от этого вопроса", - добавил он.
Комментируя разногласия, возникшего у украинского дипведомства с послом Израиля в Украине на фоне исторических вопросов, Президент подметил, что у Украины с Израилем "хорошие отношения".
Как сообщалось в УНН, Министерство иностранных дел Украины отреагировало на заявление внешнеполитического ведомства Государства Израиль по чествованию в Украине "антисемитов и убийц евреев".
Напомним, ранее Министерство иностранных дел Израиля осудило публичное чествование в Украине "антисемитских идеологов украинского национального движения" и "ответственных за убийство евреев во время Холокоста".
Днем ранее, посол Украины в Израиле Геннадий Надоленко в ходе встречи в МИДе Израиля довел к израильской стороне позицию о контрпродуктивности публичной дискуссии, проводимой Послом Израиля в Украине Джоэлом Лионом.
Стоит напомнить, что в начале года посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий и Посол Израиля в Украине Джоэль Лион выразили обеспокоенность из-за того, что Львовский областной совет и Киевская городская государственная администрация до сих пор отмечают исторические события и их фигур, которые "нужно раз и навсегда осудить".
Впоследствии, в Министерство иностранных дел Украины был приглашен Чрезвычайный и Полномочный Посл Республики Польша в Украине Бартош Цихоцкий.