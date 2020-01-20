Зеленський: давайте називати пам'ятники і вулиці на честь людей, чиї імена не провокують конфлікт

Так, на питання щодо найменування вулиць "в честь українських героїв-націоналістів" Зеленський зазначив, що "це стосується не тільки вулиць, а й пам'ятників".

"Питання в тому, як люди з різною історією, з різними поглядами можуть жити разом на практиці. Це дуже складне і делікатне питання. Є герої, яких шанують на заході і в центрі України, і є інші українці, у яких є свої герої і які мають іншу думку. І я розумію різні почуття. І саме тому я сказав кілька разів дуже чітко: коли у нас складна історія, давайте будувати спільну історію. Давайте знайдемо тих людей, чиї імена не викликають суперечностей в нашому сьогоденні і майбутньому. Назвемо пам'ятники і вулиці на честь тих людей, чиї імена не провокують конфлікт", - сказав Президент.

За його словами, на сьогодні в України є сучасні герої - історичні особистості, вчені, першопрохідці в освоєнні космосу, спортсмени, письменники, яких поважають у всіх куточках України.

"Давайте тримати політику подалі від цього питання", - додав він.

Коментуючи розбіжності, що виникли в українського дипвідомства з послом Ізраїлю в Україні на тлі історичних питань, Президент зауважив, що в України з Ізраїлем "хороші відносини".

Як повідомлялося в УНН, міністерство закордонних справ України відреагувало на заяву зовнішньополітичного відомства Держави Ізраїль щодо вшанування в Україні "антисемітів і вбивць євреїв".

Нагадаємо, раніше Міністерство закордонних справ Ізраїлю засудило публічне вшанування в Україні "антисемітських ідеологів українського національного руху" і "відповідальних за вбивство євреїв під час Голокосту".

Днем раніше, посол України в Ізраїлі Геннадій Надоленко в ході зустрічі в МЗС Ізраїлю довів до ізраїльської сторони позицію про контрпродуктивність публічної дискусії, що проводиться Послом Ізраїлю в Україні Джоелом Ліоном.

Варто нагадати, що на початку року посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький і Посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон висловили стурбованість через те, що Львівська обласна рада та Київська міська державна адміністрація досі відзначають історичні події та їх фігури, які "потрібно раз і назавжди засудити".

Згодом, в Міністерство закордонних справ України було запрошено Надзвичайного і Повноважного Посла Республіки Польща в Україні Бартоша Ціхоцького.