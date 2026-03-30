Зеленский заявил о готовности Украины к пасхальному перемирию
Киев • УНН
Президент Владимир Зеленский подтвердил готовность Украины к прекращению огня на Пасху. Компромиссы возможны без потери достоинства и суверенитета.
Украина готова к перемирию на Пасху, сообщил журналистам Президент Владимир Зеленский, пишет УНН.
Мы поддержали любые форматы окончания войны, вы это знаете, но когда ты не теряешь достоинство и независимость нашего государства, прекращение огня - любые форматы, (...) и полное, и энергетическое. И мы готовы и к прекращению огня на Пасхальные праздники
"Мы готовы к любым компромиссам. Кроме компромиссов с нашим, как я сказал, достоинством и суверенитетом. Что касается укрепления за такие 2-3 дня, укрепления позиции россии, ну, за 2-3 дня они ничего не смогут укрепить. Мы же помним, за 3 дня, что обещали и что они не смогли сделать", - отметил Президент.
