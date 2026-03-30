Зеленський заявив про готовність України до великоднього перемир'я

Україна готова до перемир'я на Великдень, повідомив журналістам Президент Володимир Зеленський, пише УНН.

Ми підтримали будь-які формати закінчення війни, ви це знаєте, але коли ти не втрачаєш гідність і незалежність нашої держави, припинення вогню - будь-які формати, (...) і повне, і енергетичне. І ми готові і до припинення вогню на Великодні свята - сказав Зеленський у відповідь на запитання, чи запропонує Київ москві перемир'я під час Великодніх свят..

"Ми готові до будь-яких компромісів. Окрім компромісів з нашою, як я сказав, гідністю і суверенітетом. Що стосується зміцнення за такі 2-3 дні, зміцнення позиції росії, ну, за 2-3 дні вони нічого не зможуть зміцнити. Ми ж пам'ятаємо, за 3 дні, що обіцяли і що вони не змогли зробити", - зазначив Президент.

