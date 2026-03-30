Зеленський заявив про готовність України до великоднього перемир'я
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський підтвердив готовність України до припинення вогню на Великдень. Компроміси можливі без втрати гідності та суверенітету.
Україна готова до перемир'я на Великдень, повідомив журналістам Президент Володимир Зеленський, пише УНН.
Ми підтримали будь-які формати закінчення війни, ви це знаєте, але коли ти не втрачаєш гідність і незалежність нашої держави, припинення вогню - будь-які формати, (...) і повне, і енергетичне. І ми готові і до припинення вогню на Великодні свята
"Ми готові до будь-яких компромісів. Окрім компромісів з нашою, як я сказав, гідністю і суверенітетом. Що стосується зміцнення за такі 2-3 дні, зміцнення позиції росії, ну, за 2-3 дні вони нічого не зможуть зміцнити. Ми ж пам'ятаємо, за 3 дні, що обіцяли і що вони не змогли зробити", - зазначив Президент.
