Буданов сподівається на проведення великого обміну полоненими на Великдень
Київ • УНН
Керівник ГУР Кирило Буданов докладає максимум зусиль для організації масштабного обміну. Переговори тривають попри призупинення мирного процесу.
Керівник Офісу Президента Кирило Буданов сповідається, що на Великдень вдасться провести великий обмін полоненими між Україною та росією, передає УНН.
Переговори тривають і нові обміни будуть. Я дуже сподіваюсь, що на Великдень ми всі побачимо великий обмін. Ми зробимо для цього все, що потрібно
Згодом Буданов уточнив, що він не анонсував обмін, а сказав, що сподівається, що на Великдень буде великий обмін.
Я для цього прикладу максимум зусиль
Глава ОП також додав, що за час роботи Коордштабу відбулося понад 70 обмінів. Понад вісім з половиною тисяч наших людей повернулися додому і почули найважливіші слова: "Ви вдома. Ви в Україні".
За кожним обміном — важка робота великої команди: місяці надскладних перемовин, зусилля розвідників, переговорників, медиків, волонтерів, дипломатів. Люди, яких ви ніколи не побачите на камеру, але які щодня роблять неможливе можливим
У кремлі заявили, що наразі мирні перемовини "на паузі", але стверджують, що продовжать домовлятись з Києвом про обміни.