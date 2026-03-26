Буданов надеется на проведение крупного обмена пленными на Пасху

Киев • УНН

 • 1056 просмотра

Руководитель ГУР Кирилл Буданов прилагает максимум усилий для организации масштабного обмена. Переговоры продолжаются, несмотря на приостановку мирного процесса.

Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов надеется, что на Пасху удастся провести большой обмен пленными между Украиной и россией, передает УНН

Переговоры продолжаются, и новые обмены будут. Я очень надеюсь, что на Пасху мы все увидим большой обмен. Мы сделаем для этого все, что нужно 

- сказал Буданов. 

Впоследствии Буданов уточнил, что он не анонсировал обмен, а сказал, что надеется, что на Пасху будет большой обмен. 

Я для этого приложу максимум усилий 

- добавил Буданов. 

Добавим

Глава ОП также добавил, что за время работы Коордштаба состоялось более 70 обменов. Более восьми с половиной тысяч наших людей вернулись домой и услышали важнейшие слова: "Вы дома. Вы в Украине".

За каждым обменом — тяжелая работа большой команды: месяцы сверхсложных переговоров, усилия разведчиков, переговорщиков, медиков, волонтеров, дипломатов. Люди, которых вы никогда не увидите на камеру, но которые ежедневно делают невозможное возможным 

- резюмировал Буданов.

Напомним 

В кремле заявили, что сейчас мирные переговоры "на паузе", но утверждают, что продолжат договариваться с Киевом об обменах.

Павел Башинский

