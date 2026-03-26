Буданов надеется на проведение крупного обмена пленными на Пасху

Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов надеется, что на Пасху удастся провести большой обмен пленными между Украиной и россией, передает УНН.

Переговоры продолжаются, и новые обмены будут. Я очень надеюсь, что на Пасху мы все увидим большой обмен. Мы сделаем для этого все, что нужно

Впоследствии Буданов уточнил, что он не анонсировал обмен, а сказал, что надеется, что на Пасху будет большой обмен.

Я для этого приложу максимум усилий

Глава ОП также добавил, что за время работы Коордштаба состоялось более 70 обменов. Более восьми с половиной тысяч наших людей вернулись домой и услышали важнейшие слова: "Вы дома. Вы в Украине".

За каждым обменом — тяжелая работа большой команды: месяцы сверхсложных переговоров, усилия разведчиков, переговорщиков, медиков, волонтеров, дипломатов. Люди, которых вы никогда не увидите на камеру, но которые ежедневно делают невозможное возможным