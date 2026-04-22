Эксклюзив
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
Зеленский заявил о готовности к встрече с новым премьером Венгрии и ожидает конструктивной позиции Будапешта

Киев • УНН

 • 1004 просмотра

Президент Украины ожидает конструктивной позиции Будапешта и готов к диалогу. Встреча состоится после формирования нового венгерского правительства.

Зеленский заявил о готовности к встрече с новым премьером Венгрии и ожидает конструктивной позиции Будапешта

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на конструктивную позицию нового руководства Венгрии в отношении Украины и готов к встрече с новоизбранным премьер-министром в любой момент. Об этом глава государства сказал журналистам, передает УНН.

Подробности

По словам президента, Киев также настроен на взаимные шаги навстречу в отношениях с соседним государством.

Я тоже надеюсь, что венгерская позиция будет конструктивна по отношению к нам. Мы также будем демонстрировать шаги навстречу. Мы с соседями должны жить точно в мире

- сказал Зеленский.

В то же время глава государства отметил, что понимает внутриполитическую ситуацию в Венгрии после смены власти, поэтому вопрос встречи будет зависеть от формирования нового правительства.

Что касается встречи, я готов в любой момент. Но я думаю, что у нового премьер-министра, новоизбранного, есть внутренние вопросы по формированию правительства и вопросов из европейской сферы. Мы готовы в любом случае

- подчеркнул Президент.

