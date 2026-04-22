Хочет ли Венгрия забрать Закарпатье и какими будут отношения Украины с Мадьяром – объяснение эксперта

Победа новой политической силы в Венгрии и вероятный уход Виктора Орбана могут существенно изменить характер отношений между Будапештом и Киевом. Однако тема венгерской общины на Закарпатье и других важных вопросов никуда не исчезнет, хотя из конфронтационной может перейти в формат переговоров. Такое мнение в комментарии для УНН высказал политолог Игорь Рейтерович.

По словам эксперта, важно понимать – между Украиной и Венгрией нет территориального конфликта, а все споры последних лет касались преимущественно вопросов нацменьшинств и внутренней политики Будапешта.

После Орбана – меньше конфликтов, больше прагматизма

Рейтерович подчеркнул, что даже во времена Орбана Венгрия официально не выдвигала Украине территориальных претензий. Вместо этого тема Закарпатья часто использовалась как политический инструмент.

Надо четко понимать: между нами нет территориальных вопросов. Венгрия даже при Орбане публично не выдвигала претензий к Украине. Были символические намеки, например, истории с "Великой Венгрией", но это касалось не только Украины, но и других соседей. Реальная проблема была другой – вопрос венгерского меньшинства, которое использовали как рычаг давления - пояснил политолог.

По его мнению, после смены премьера ситуация может стать более конструктивной.

Очевидно, тема венгерского меньшинства останется. Но она может перейти из плоскости шантажа в плоскость нормального диалога. Насколько я понимаю, уже есть сигналы, что совместную рабочую группу между Украиной и Венгрией, которая фактически была заморожена в последние годы, могут снова запустить. И это правильный путь – говорить предметно, а не через ультиматумы - отметил он.

Проблемы, которых фактически нет

Эксперт подчеркнул, что сама венгерская община в Украине неоднократно заявляла об отсутствии системных притеснений или конфликта с государством.

Парадокс в том, что представители венгерского меньшинства не раз обращались в Будапешт и говорили – у нас нет претензий к Украине, нас все устраивает. То есть многие "проблемы", о которых говорил Орбан, существовали преимущественно в политической риторике, а не в реальной жизни - сказал Рейтерович.

В то же время он не исключил, что новая власть Венгрии тоже будет апеллировать к этой теме, но уже без чрезмерного обострения.

Любой венгерский политик будет говорить о защите соотечественников за рубежом. Это нормальная практика. Но один вопрос – защищать права людей, другой – создавать кризис в отношениях с соседом. Думаю, новая власть будет действовать значительно прагматичнее - считает эксперт.

Повторит ли Мадьяр политику Орбана в отношении Украины

Рейтерович обратил внимание, что новый фаворит венгерской политики Петер Мадьяр уже сделал ряд важных заявлений, которые отличаются от линии Орбана.

Мадьяр прямо сказал, что Венгрия не будет блокировать финансовую помощь Украине, не будет блокировать санкции против России и не будет блокировать открытие переговорных кластеров по вступлению Украины в ЕС. Это уже очень существенная разница с тем, что мы видели в последние годы - подчеркнул он.

По мнению политолога, это не означает автоматической поддержки Украины во всем, но означает завершение политики постоянного саботажа.

Конечно, Венгрия и дальше будет отстаивать свои интересы. Например, может выступать против ускоренной процедуры вступления Украины в ЕС. Но здесь важно другое: против быстрого вступления выступает не только Венгрия. Есть и другие страны. Поэтому не надо сводить все только к Будапешту - пояснил эксперт.

Языковой вопрос – манипуляций станет меньше

Отдельно Рейтерович прокомментировал споры вокруг языкового законодательства и образования, которые Орбан часто использовал в переговорах с Киевом.

Украина принимает все решения в соответствии с европейскими нормами и хартиями. Если мы действуем по европейским стандартам, то какие могут быть претензии? Более того, сама венгерская община признавала: без знания украинского языка невозможно полноценно жить в Украине - сказал он.

По его словам, полная изоляция нацменьшинств в собственной языковой среде лишь вредит самим людям.

Не может быть так, что человек живет в Украине, но не знает государственного языка. Это ограничивает его возможности поступить в университет, работать, реализовывать себя. Поэтому здесь нужен баланс – сохранение родного языка и полноценное владение украинским - отметил эксперт.

Что это значит для Украины

По мнению Рейтеровича, для Киева смена власти в Венгрии может стать шансом убрать одно из главных искусственных препятствий на пути в Евросоюз.

Если в Будапеште появится правительство, которое не использует Украину как внутриполитическую страшилку, это уже будет большой плюс. Мы сможем перейти от конфликтов к нормальной дипломатии. А дальше все будет зависеть от того, насколько быстро сама Украина будет выполнять домашнюю работу по евроинтеграции - резюмировал он.

