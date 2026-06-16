Зеленский заявил о готовности говорить с Си Цзиньпином ради завершения войны
Киев • УНН
Зеленский готов к диалогу с Си Цзиньпином для приближения мира в Украине. Киев открыт к контактам со всеми влиятельными мировыми лидерами.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к диалогу с председателем КНР Си Цзиньпином, если это может помочь приблизить завершение войны. По его словам, Киев открыт к контактам с любыми мировыми лидерами, которые способны способствовать достижению мира. Об этом сообщает The Guardian, передает УНН.
Во время разговора президента спросили, готов ли он провести переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином в контексте поиска путей завершения войны россии против Украины.
В ответ Зеленский дал понять, что не исключает такой возможности и готов к контактам с любой стороной, которая может помочь остановить войну.
Украина заинтересована в привлечении всех влиятельных международных игроков к процессу достижения справедливого мира и открыта к диалогу, если он способен принести реальный результат
Зеленский обсудил с Трампом лицензии на антибаллистику, в G7 пообещали помощь и поддержали давление на рф16.06.26, 14:55 • 11517 просмотров