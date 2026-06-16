Зеленский заявил о готовности говорить с Си Цзиньпином ради завершения войны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к диалогу с председателем КНР Си Цзиньпином, если это может помочь приблизить завершение войны. По его словам, Киев открыт к контактам с любыми мировыми лидерами, которые способны способствовать достижению мира. Об этом сообщает The Guardian, передает УНН.

Во время разговора президента спросили, готов ли он провести переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином в контексте поиска путей завершения войны россии против Украины.

В ответ Зеленский дал понять, что не исключает такой возможности и готов к контактам с любой стороной, которая может помочь остановить войну.

Украина заинтересована в привлечении всех влиятельных международных игроков к процессу достижения справедливого мира и открыта к диалогу, если он способен принести реальный результат – говорится в сообщении.

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