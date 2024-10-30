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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский заявил, что впереди решающая зима

Киев  •  УНН

13:03 • 3885 просмотра

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Президент назвал следующую зиму решающей из-за возможных отключений света. Зеленский также отметил, что Украина получила лишь 10% от обещанной военной помощи партнеров.

Впереди зима, которая будет решающей и большим вызовом для Украины, ведь это будет вторая зима с отключениями света и со всеми связанными трудностями. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в интервью представителям ведущих СМИ стран Северной Европы, передает УНН.

Ты готовишь страну к зиме, которая является решающей, которая является большим вызовом, очень большим вызовом для нас, ведь это будет третья (вторая - ред.) зима с отключениями света, со всеми этими трудностями

- заявил Зеленский.

Перед этим Зеленский отметил, что есть много соглашений, которые были заключены Украиной и партнерами.

«И я думаю, что каждый должен просто выполнять свою работу. Потому что, если ты дал слово, ты должен его придерживаться», - сказал Зеленский.

Президент считает, что защита Украины на сегодня - это совместная работа.

«Например, когда страны НАТО сказали, что на сегодня мы не готовы видеть Украину в НАТО из-за войны. Это было, например, перед Вашингтонским саммитом. И мы не готовы сделать более решительные шаги в этом направлении, но мы готовы предоставить вам, например, 6-7 систем, очень конкретных систем, которые защитят ваше небо. Нельзя сравнивать эти вещи. Но во время войны ты говоришь: да, конечно...Но на сегодня мы не получили этого количества», - заявил Зеленский.

Президент также прокомментировал предоставление помощи за которую проголосовал Конгресс.

«Вы сказали, что делать, например, когда россия захватывает или делает какие-то шаги вперед на востоке? Вы рассчитываете на резервы. Вы рассчитываете на специальные бригады. Вы рассчитываете на определенную технику. И если вы получили 10% от всего пакета, который уже даже проголосован, вы знаете, что это не смешно, но Конгресс проголосовал. Я имею в виду, что это не вопрос денег. Это всегда вопрос с бюрократией, с логистикой, с идеями или со скептицизмом, с тем, что это оружие хорошее, а это плохое», - сказал Зеленский. 

На востоке рф продавливает нас: Зеленский объяснил почему28 октября 2024, 11:49 • 19426 просмотров

Дополнение

«Укрэнерго» предупреждает о возможных 8-часовых отключениях света зимой.

Летом Зеленский заявлял, что в августе, сентябре и октябре в Украине будут еще системы ПВО.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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