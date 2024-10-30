Зеленський заявив, що попереду вирішальна зима

Попереду зима, яка буде вирішальною та великим викликом для України, адже це буде друга зима з відключеннями світла та з усіма пов'язаними труднощами. Про це заявив Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю представникам провідних ЗМІ країн Північної Європи, передає УНН.

Ти готуєш країну до зими, яка є вирішальною, яка є великим викликом, дуже великим викликом для нас, адже це буде третя ( друга – ред.) зима з відключеннями світла, з усіма цими труднощами - заявив Зеленський.

Перед цим Зеленський зазначив, що є багато угод, які були укладені Україною та партнерами.

"І я думаю, що кожен має просто виконувати свою роботу. Тому що, якщо ти дав слово, ти повинен його дотримувати", - сказав Зеленський.

Президент вважає, що захист України на сьогодні – це спільна робота.

"Наприклад, коли країни НАТО сказали, що на сьогодні ми не готові бачити Україну в НАТО через війну. Це було, наприклад, перед Вашингтонським самітом. І ми не готові зробити більш рішучі кроки в цьому напрямку, але ми готові надати вам, наприклад, 6-7 систем, дуже конкретних систем, які захистять ваше небо. Не можна порівнювати ці речі. Але під час війни ти говориш: так, звичайно…Але на сьогодні ми не отримали цієї кількості", - заявив Зеленський.

Президент також прокоментував надання допомоги за яку проголосував Конгрес.

"Ви сказали, що робити, наприклад, коли росія захоплює або робить якісь кроки вперед на сході? Ви розраховуєте на резерви. Ви розраховуєте на спеціальні бригади. Ви розраховуєте на певну техніку. І якщо ви отримали 10% від усього пакета, який вже навіть проголосований, ви знаєте, що це не смішно, але ж Конгрес проголосував. Я маю на увазі, що це не питання грошей. Це завжди питання з бюрократією, з логістикою, з ідеями чи зі скептицизмом, із тим, що ця зброя хороша, а ця погана", - сказав Зеленський.

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Доповнення

"Укренерго" попереджає про можливі 8-годинні відключення світла взимку.

Влітку Зеленський заявляв, що в серпні, вересні та жовтні в Україні будуть ще системи ППО.