Война на Ближнем Востоке тормозит переговоры о мире в Украине - Зеленский
Киев • УНН
Зеленский связал паузу в переговорах с войной на Ближнем Востоке. Предложений по перемирию на 9 мая от США или России на данный момент не поступало.
Украина находится в неопределенности относительно возобновления мирных переговоров с россией, а война на Ближнем Востоке стала одним из ключевых факторов задержки этого процесса. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Bloomberg, передает УНН.
Переговоры поставлены на паузу
По словам президента, на данный момент нет никаких новых сигналов ни от россии, ни от США относительно возобновления переговорного процесса.
"Я думаю, что все зависит от того, как будет развиваться ситуация на Ближнем Востоке", – отметил Зеленский.
Он добавил, что американские спецпредставители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер пока только рассматривают возможность визита в Киев, но уже поддерживают контакт с украинской стороной.
Никаких предложений по перемирию
Отдельно Зеленский прокомментировал заявления о возможном краткосрочном перемирии вокруг 9 мая.
"Мы не получали никаких официальных или неофициальных предложений ни от москвы, ни от Вашингтона", – подчеркнул он.
Президент отметил, что Украина сначала выясняет детали таких инициатив через дипломатические каналы.
Скепсис относительно намерений россии
По мнению Зеленского, россия может использовать идею перемирия исключительно в собственных интересах.
"Они хотят, чтобы парад прошел спокойно несколько часов, а затем снова возобновить атаки", – заявил глава государства.
Он подчеркнул, что Украина не согласится на такие сценарии.
"Мы не хотим, чтобы любое прекращение огня стало тактической ловушкой со стороны российской федерации", – сказал он.
Украина поддерживает реальные инициативы
В то же время президент подчеркнул, что Киев открыт к настоящим договоренностям.
"Мы всегда позитивно реагируем на настоящие предложения по прекращению огня с россией, если они существуют", – резюмировал Зеленский.
