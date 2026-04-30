$44.080.0151.580.08
ukenru
07:44 • 4134 просмотра
"Для парада в москве или чего-то большего": Зеленский поручил выяснить у команды Трампа детали российского предложения о тишине
Эксклюзив
07:07 • 15008 просмотра
Можно ли выжить при ядерном взрыве и как действовать правильно
06:32 • 12930 просмотра
Сырский подписал приказ об обязательной ротации военных на передовой
Эксклюзив
06:20 • 19543 просмотра
Мировой тренд на кесарево сечение: показания, риски и ситуация в УкраинеPhoto
Эксклюзив
29 апреля, 16:43 • 21121 просмотра
Переплыть Днестр или перейти горы с "проводником": пограничники рассказали о самых популярных попытках уклонистов покинуть Украину
29 апреля, 12:47 • 60107 просмотра
"Баттл двух королей" в Вашингтоне — как Чарльз III и Трамп шутили друг над другом
29 апреля, 12:20 • 35219 просмотра
Потепление придет в Украину в мае. Уже в воскресенье ожидается до +20
Эксклюзив
29 апреля, 10:12 • 52231 просмотра
Правовая природа лизинга: юрист объяснила, почему платежи за транспорт не могут быть роялти
Эксклюзив
29 апреля, 08:26 • 56736 просмотра
Психосоматика без мифов: как стресс и тревога влияют на тело
29 апреля, 08:08 • 29240 просмотра
Украина сталкивается с риском ужесточения условий для кредита ЕС на €90 млрд - Bloomberg
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+8°
4м/с
47%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
ВСУ могут получить рои дронов с искусственным интеллектом, Virtus и Vector уже тестируют как единую системуVideo30 апреля, 01:15 • 11005 просмотра
Авианосец USS Ford возвращается домой после рекордного боевого развертывания продолжительностью более 300 дней03:34 • 11023 просмотра
После атаки дронов в российском Дзержинске поднялся дым возле завода взрывчатых веществPhoto03:51 • 12729 просмотра
США создают новую коалицию для разблокирования Ормузского пролива и давления на Иран04:22 • 3602 просмотра
США могут впервые развернуть гиперзвуковую ракету против Ирана - Bloomberg07:10 • 12125 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Пит Хегсетх
Фридрих Мерц
Михаил Федоров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Одесса
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Евровидение-2026 - обнародован вид сцены в ВенеPhotoVideo28 апреля, 13:45 • 30070 просмотра
Тейлор Свифт регистрирует голос и изображение как торговую марку для защиты от дипфейков28 апреля, 01:30 • 38089 просмотра
Стайлза и Кравиц может охватить детская лихорадка, так как поп-звезда "очень хочет" ребенка - СМИPhoto27 апреля, 07:39 • 49885 просмотра
Пресс-секретарь Белого дома Ливитт объявила о декретном отпускеPhotoVideo25 апреля, 07:58 • 64468 просмотра
Баскетболист Вячеслав Кравцов станет главным героем нового сезона шоу "Холостяк"Video24 апреля, 14:36 • 62661 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
General Atomics MQ-9 Reaper
9К720 Искандер

"Для парада в москве или чего-то большего": Зеленский поручил выяснить у команды Трампа детали российского предложения о тишине

Киев • УНН

 • 4138 просмотра

Зеленский поручил связаться с США для выяснения условий российского предложения о тишине. Украина стремится к долгосрочному миру и надежным гарантиям безопасности.

"Для парада в москве или чего-то большего": Зеленский поручил выяснить у команды Трампа детали российского предложения о тишине

Президент Украины Владимир Зеленский поручил выяснить у команды президента США Дональда Трампа после его переговоров с главой кремля детали российского предложения о тишине, о чем сообщил в четверг в соцсетях, пишет УНН.

Поручил нашим представителям связаться с командой Президента Соединенных Штатов и выяснить детали российского предложения о краткосрочной тишине. (...) Выясним, о чем конкретно идет речь: о нескольких часах безопасности для парада в москве или о чем-то большем

- написал Зеленский.

Он подчеркнул, что "Украина стремится к миру и обеспечивает необходимую дипломатическую работу для реального окончания этой войны".

Наше предложение – прекратить огонь долгосрочно, гарантировать надежную безопасность для людей и долгосрочный мир. Украина готова работать ради этого в любом достойном и эффективном формате

- подчеркнул Зеленский.

путин провел разговор с Трампом и заявил, что готов объявить перемирие на день победы — ушаков29.04.26, 20:38 • 4664 просмотра

Юлия Шрамко

Война в УкраинеПолитика
Социальная сеть
Война в Украине
Дипломатка
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина