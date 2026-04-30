"Для парада в москве или чего-то большего": Зеленский поручил выяснить у команды Трампа детали российского предложения о тишине

Президент Украины Владимир Зеленский поручил выяснить у команды президента США Дональда Трампа после его переговоров с главой кремля детали российского предложения о тишине, о чем сообщил в четверг в соцсетях, пишет УНН.

Поручил нашим представителям связаться с командой Президента Соединенных Штатов и выяснить детали российского предложения о краткосрочной тишине. (...) Выясним, о чем конкретно идет речь: о нескольких часах безопасности для парада в москве или о чем-то большем - написал Зеленский.

Он подчеркнул, что "Украина стремится к миру и обеспечивает необходимую дипломатическую работу для реального окончания этой войны".

Наше предложение – прекратить огонь долгосрочно, гарантировать надежную безопасность для людей и долгосрочный мир. Украина готова работать ради этого в любом достойном и эффективном формате - подчеркнул Зеленский.

путин провел разговор с Трампом и заявил, что готов объявить перемирие на день победы — ушаков