"Для парада в москве или чего-то большего": Зеленский поручил выяснить у команды Трампа детали российского предложения о тишине
Киев • УНН
Зеленский поручил связаться с США для выяснения условий российского предложения о тишине. Украина стремится к долгосрочному миру и надежным гарантиям безопасности.
Президент Украины Владимир Зеленский поручил выяснить у команды президента США Дональда Трампа после его переговоров с главой кремля детали российского предложения о тишине, о чем сообщил в четверг в соцсетях, пишет УНН.
Поручил нашим представителям связаться с командой Президента Соединенных Штатов и выяснить детали российского предложения о краткосрочной тишине. (...) Выясним, о чем конкретно идет речь: о нескольких часах безопасности для парада в москве или о чем-то большем
Он подчеркнул, что "Украина стремится к миру и обеспечивает необходимую дипломатическую работу для реального окончания этой войны".
Наше предложение – прекратить огонь долгосрочно, гарантировать надежную безопасность для людей и долгосрочный мир. Украина готова работать ради этого в любом достойном и эффективном формате
путин провел разговор с Трампом и заявил, что готов объявить перемирие на день победы — ушаков29.04.26, 20:38 • 4664 просмотра