США могут оказывать давление на рф с помощью дополнительных санкций, но сейчас они их отменяют, что ощущает Украина - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США могут оказывать большее давление на россию, в частности, с помощью санкций, однако сейчас Америка их частично отменяет, что ощущается в Украине. Об этом Зеленский заявил в интервью Newsmax, передает УНН.

Детали

Зеленский заявил, что военная поддержка Украины со стороны США продолжается, даже несмотря на уменьшение дипломатического давления.

Я не говорю об их пакетах вооружений. Это все еще продолжается, и мы благодарны за это, что можем использовать европейские средства и покупать некоторые противоракетные комплексы - сказал Зеленский.

По его словам, Украина поддерживает тесный ежедневный контакт с американскими чиновниками, но одного только оружия недостаточно без постоянного экономического и политического давления.

Соединенные Штаты могут оказывать давление с помощью дополнительных санкций, но сейчас они их отменяют, да, из-за Ближнего Востока, и мы это чувствуем. И я, конечно, боюсь, потому что Россия не чувствует давления, и для них нормально продолжать такой способ войны – сказал он.

Президент подчеркнул, что ослабление санкций в отношении российской нефти на фоне напряженности на Ближнем Востоке позволило Кремлю продолжать финансировать свои военные усилия.

Я надеюсь, что Америка вернет все санкции. Я слышал это в СМИ. Думаю, возможно, я ошибаюсь. Бессент сказал, что это не на весь период. Я надеюсь, что они снова их введут - отметил глава государства.

Напомним

