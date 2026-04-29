США могут оказывать давление на рф с помощью дополнительных санкций, но сейчас они их отменяют, что ощущает Украина - Зеленский

$44.070.0251.500.26
ukenru
Эксклюзив
16:43 • 4612 просмотра
Переплыть Днестр или перейти горы с "проводником": пограничники рассказали о самых популярных попытках уклонистов покинуть Украину
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+6°
0м/с
55%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Карл III
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Великобритания
Германия
Реклама
УНН Lite
Евровидение-2026 - обнародован вид сцены в ВенеPhotoVideo28 апреля, 13:45 • 25087 просмотра
Тейлор Свифт регистрирует голос и изображение как торговую марку для защиты от дипфейков28 апреля, 01:30 • 33519 просмотра
Стайлза и Кравиц может охватить детская лихорадка, так как поп-звезда "очень хочет" ребенка - СМИPhoto27 апреля, 07:39 • 45700 просмотра
Пресс-секретарь Белого дома Ливитт объявила о декретном отпускеPhotoVideo25 апреля, 07:58 • 60555 просмотра
Баскетболист Вячеслав Кравцов станет главным героем нового сезона шоу "Холостяк"Video24 апреля, 14:36 • 58839 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Дія (сервис)
Социальная сеть
Шахед-136
Техника

США могут оказывать давление на рф с помощью дополнительных санкций, но сейчас они их отменяют, что ощущает Украина - Зеленский

Киев • УНН

 • 438 просмотра

Президент Зеленский сообщил, что США частично отменяют санкции против рф из-за ситуации на Ближнем Востоке. Это позволяет кремлю финансировать войну.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США могут оказывать большее давление на россию, в частности, с помощью санкций, однако сейчас Америка их частично отменяет, что ощущается в Украине. Об этом Зеленский заявил в интервью Newsmax, передает УНН

Детали 

Зеленский заявил, что военная поддержка Украины со стороны США продолжается, даже несмотря на уменьшение дипломатического давления.

Я не говорю об их пакетах вооружений. Это все еще продолжается, и мы благодарны за это, что можем использовать европейские средства и покупать некоторые противоракетные комплексы 

- сказал Зеленский. 

По его словам, Украина поддерживает тесный ежедневный контакт с американскими чиновниками, но одного только оружия недостаточно без постоянного экономического и политического давления.

Соединенные Штаты могут оказывать давление с помощью дополнительных санкций, но сейчас они их отменяют, да, из-за Ближнего Востока, и мы это чувствуем. И я, конечно, боюсь, потому что Россия не чувствует давления, и для них нормально продолжать такой способ войны 

– сказал он. 

Президент подчеркнул, что ослабление санкций в отношении российской нефти на фоне напряженности на Ближнем Востоке позволило Кремлю продолжать финансировать свои военные усилия.

Я надеюсь, что Америка вернет все санкции. Я слышал это в СМИ. Думаю, возможно, я ошибаюсь. Бессент сказал, что это не на весь период. Я надеюсь, что они снова их введут 

- отметил глава государства. 

Напомним 

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил короля Чарльза III за призыв поддержать Украину во время выступления в Конгрессе США. 

Павел Башинский

ЭкономикаПолитика
Санкции
Война в Украине
Скотт Бессент
Конгресс Соединенных Штатов Америки
Карл III
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина