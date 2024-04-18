Зеленский заслушал отчет Сырского о фронте и "болезненных потерях" оккупантов в Крыму

Президент Владимир Зеленский сообщил, что заслушал отчет Главнокомандующего ВСУ Александра Сирского о текущей ситуации на поле боя, а также о "болезненных" потерях", нанесенных российским войскам в Крыму, и данные разведки о перемещении россией своих кораблей, в том числе носителей "Калибров", на Каспий после наших действий в Черном море, пишет УНН.

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Был доклад Главкома Сырского о текущей ситуации на поле боя и результатах удара по российским объектам в Крыму. Еще ждем окончательных данных, но уже понятно, что оккупанты понесли болезненные потери. Также, по докладам разведок, после наших действий в Черном море россия перемещает корабли, в частности носители "калибров", на Каспий - написал Зеленский в соцсетях.

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