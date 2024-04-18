"Промышленность впервые выдает 10 "Богдан" в этом месяце": Зеленский сообщил о росте военного производства

Президент Владимир Зеленский заслушал отчет о поступлении техники и боеприпасов, распределении по боевым и комплектованию резервных бригад, а также сообщил о росте внутреннего военного производства в Украине, в частности о 10 САУ "Богдан" в этом месяце, и о борьбе с российскими пропагандистскими телесигналами, пишет УНН.

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"Ежедневный отчет о ситуации с безопасностью в Украине", - отметил Зеленский в соцсетях.

По его словам, были "доклады о поступлении техники и боеприпасов". "Распределение по боевым и комплектованию резервных бригад", - указал он.

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Доля собственного производства постоянно растет. Государство заключает с нашими предприятиями серьезные, длительные контракты, которые дают прогнозируемость, возможность набирать людей и привлекать инвестиции. Уже в этом месяце наша промышленность впервые выдает 10 "Богдан", в мае и дальше - еще больше - сообщил Зеленский.

По его словам, МВД доложило о завершении поисково-спасательной операции в Чернигове и ликвидации последствий ночного обстрела беспилотниками.

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"Также было важное обсуждение методов борьбы с российским пропагандистским телевизионным сигналом в приграничных регионах. Сложная техническая задача, но есть собственные разработки, которые могут с ним справиться", - отметил Президент.

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