Удар рф по Чернигову: поисково-спасательная операция завершена

В Чернигове завершили поисково-спасательную операцию на месте ракетного удара армии рф 17 апреля. От вражеской атаки погибли 18 человек, еще 78 украинцев пострадали, сообщил в четверг председатель ОВА Вячеслав Чаус, передает УНН.

"Завершена поисково-спасательная операция. 18 погибших, 78 раненых в результате теракта врага", - написал Чаус в Telegram.

По его словам, на стационарном лечении находятся 37 пострадавших.

Также он отметил, что вся необходимая помощь оказывается в местных учреждениях здравоохранения, необходимыми лекарствами обеспечены.

Напомним

17 апреля рф нанесла смертоносные ракетные удары по центру Чернигова. Среди жертв - лейтенант полиции Алина Николаец.

Сегодня объявлено Днем траура в память о погибших в Чернигове.