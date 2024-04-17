Федоров: на фронт передали 2 тысячи средств РЭБ ближнего действия

На фронт передают 2 000 единиц средств радиоэлектронной борьбы ближнего действия украинской разработки для защиты военных позиций и глушения российских беспилотников. Об этом в среду сообщил вице-премьер-министр Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, пишет УНН.

Передаем на фронт 2 тысячи единиц РЭБ ближнего действия, созданного украинскими разработчиками - участниками кластера Brave1. РЭБ ближнего действия, в частности "окопный", точечно защищает военных и их позиции, бронетехнику, автомобили для эвакуации. Он глушит российские FPV-дроны, дроны-сбрасыватели и дроны-разведчики. Это десятки тысяч сохраненных жизней и единиц техники - написал Федоров в Telegram.

Чиновник указал, что до полномасштабной войны в Украине не было ни одной разработки РЭБа ближнего действия. "Благодаря системной работе Brave1 эта сфера начала развиваться, и уже сегодня есть десятки технологических решений, которые государство может покупать для фронта", - отметил Федоров.

"Большую часть закупленного РЭБа Генштаб уже распределил и передал военным на самые горячие участки фронта", - сообщил Федоров.

"Далее будем контрактовать новые партии. Наша стратегическая задача - чтобы каждое подразделение и каждая единица техники, которая нуждается в защите РЭБ, его получила. А целью Brave1 остается поиск и поддержка разработчиков, чтобы технологически усилить военных", - подытожил глава Минцифры.

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