ГУР опубликовало перечень уничтоженных целей в Джанкое: 4 ЗРК, 3 РЛС, "Фундамент-М" и пункт управления средствами ПВО

17 апреля ВСУ во время атаки на военный аэродром в Джанкое во временно оккупированном Крыму уничтожили или критически повредили 4 ЗРК С-400, 3 радиолокационные станции, пункт управления средствами ПВО и "Фундамент-М". Об этом в четверг сообщило ГУР МО Украины, передает УНН.

17 апреля 2024 года в результате успешной операции Вооруженных Сил Украины на военном аэродроме города Джанкой во временно оккупированном Крыму уничтожено или критически повреждено:

4 пусковые установки ЗРК С-400;

3 радиолокационные станции;



пункт управления средствами ПВО;



аппаратура наблюдения за воздушным пространством "Фундамент-М".



Как отметили в ГУР, количество пораженных или уничтоженных объектов авиации врага и численность потерь среди личного состава российской оккупационной армии уточняется.

Напомним

17 апреля утром возле военного аэродрома в оккупированном городе Джанкой, Крым, произошли взрывы и пожар.

росСМИ сообщалили, что военный аэродром в оккупированном Джанкое, где было место дислокации вертолетного полка 4-го командования ВВС и ПВО рф, атаковали баллистическими ракетами.